Alice in Borderland | i protagonisti parlano del futuro della serie
Il futuro di Alice in Borderland ottiene una risposta sincera dai protagonisti della serie. Dopo quasi tre anni di assenza, il popolare adattamento giapponese è tornato su Netflix con nuovi episodi. Riprende dal finale della seconda stagione, che suggerisce che gli eroi della serie potrebbero non essere così liberi come credono. Basato sui manga di Haro Aso e rimanendo fedele a quella che è diventata una sorta di tendenza per la serie, il finale della terza stagione di Alice in Borderland è infatti quasi positivo per Arisu ( Kento Yamazaki ) e Usagi ( Tao Tsuchiya ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo
Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3
Alice in borderland stagione 3: ecco perché ha solo sei episodi
Alice in Borderland 3 recensione: una stagione meno brillante - Non solo sangue e giochi violenti: Alice in Borderland 3 racconta legami e maturazione interiore, spostando l'attenzione sul lato più psicologico. Segnala serial.everyeye.it
Alice in Borderland 3, spiegazione del finale della nuova stagione - Scopriamo insieme come finisce la terza stagione di Alice in Borderlands, che questa settimana ha fatto il suo esordio su Netflix ... Si legge su serial.everyeye.it