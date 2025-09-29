Alex De Minaur chi è il tennista australiano contro Sinner in semifinale a Pechino 2025

Ancora lui. È probabilmente ciò che Alex De Minaur, 26enne di Sydney e numero otto al mondo, ha pensato nel vedere che martedì 30 settembre affronterà, in semifinale all’ Atp di Pechino, Jannik Sinner. Miglior giocatore australiano del momento e da ragazzino considerato erede di Lleyton Hewitt, suo idolo, ha affrontato l’azzurro 10 volte in carriera ma non ha mai vinto. Anzi, nel complesso è riuscito a portare a casa solamente un set, nel quarto di finale di Sofia 2020. Ha passato il turno solo a Parigi-Bercy 2023, quando l’altoatesino alzò bandiera bianca alla vigilia per un affaticamento. Se si escludono i precedenti con Sinner, il Demone – così soprannominato per un gioco di parole con il cognome e per uno stile di gioco grintoso e aggressivo – ha però vinto 10 titoli Atp e due argenti in Coppa Davis oltre ad altrettante edizioni della Laver Cup, tra cui quella 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

