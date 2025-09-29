Alessio e Sonia M a Verissimo lui ammette | Sono stato un animale sono pentito

29 set 2025

Sonia M. e Alessio ripercorrono il loro percorso a Temptation Island a Verissimo, lui svela di essere pentito. Alessio e Sonia M.   sono stati ospiti di Silvia Toffanin ieri a  Verissimo, dove hanno parlato del percorso vissuto a  Temptation Island  e del loro attuale rapporto. Il loro percorso è stato uno dei più chiacchierati, si erano detti addio quasi subito ma dopo diversi falò hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione. Lui rivedendo alcuni video ha ammesso: “Mi dispiace tantissimo, sono profondamente pentito nel rivedermi perché non ho problemi a dirlo, ma in questo caso sono stato un animale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

In questa notizia si parla di: alessio - sonia

