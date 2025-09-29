Alessandro Basciano rischia il processo per stalking | la procura di Milano ha chiuso le indagini per il dj
Milano, 29 settembre 2025 – Il pm di Milano Antonio Pansa ha chiuso le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti del dj Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni della ex compagna Sophie Codegoni, modella romagnola di nascita, milanese d’adozione, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2022. Basciano con "condotte reiterate, minacciava e molestava - si legge nell'avviso firmato dal pm Antonio Pansa, coordinato dall'aggiunta Letizia Mannella - la ex compagna Sophie Martina Codegoni, tale da ingenerare nella stessa un grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
