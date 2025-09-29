Alessandro Basciano la procura chiude le indagini per stalking

AGI - La procura di Milano ha chiuso le indagini per Alessandro Basciano, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata Sophie Codegoni e della violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver non versato con cadenza mensile la somma di 900 euro disposta dal Tribunale civile per l'affido condiviso della figlia. Basciano con "condotte reiterate, minacciava e molestava - si legge nell'avviso firmato dal pm Antonio Pansa, coordinato dall'aggiunta Letizia Mannella - la ex compagna Sophie Martina Codegoni, tale da ingenerare nella stessa un grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità". 🔗 Leggi su Agi.it

