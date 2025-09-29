Alessandro Basciano chiuse le indagini | rischia il processo per stalking

Alessandro Basciano adesso andrà al processo, la Procura di Milano ha chiuso ufficialmente le indagini sul presunto stalking ai danni di Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

alessandro basciano chiuse le indagini rischia il processo per stalking

© Ildifforme.it - Alessandro Basciano, chiuse le indagini: rischia il processo per stalking

alessandro basciano chiuse indaginiAlessandro Basciano rischia il processo per stalking: indagini chiuse sull’ex di Sophie Codegoni - La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di Alessandro Basciano, il deejay e influencer seguito da oltre un milione di follower, ora rischia il processo per stalking ... leggo.it scrive

Alessandro Basciano, chiuse le indagini per stalking ai danni di Sophie Codegoni: ora rischia il processo - Il pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini su Alessandro Basciano, dj accusato di stalking ai danni dell'ex compagna, Sophie Codegoni. Secondo today.it

