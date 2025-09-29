Alessandro Basciano chiuse le indagini | rischia il processo per stalking
Alessandro Basciano adesso andrà al processo, la Procura di Milano ha chiuso ufficialmente le indagini sul presunto stalking ai danni di Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
