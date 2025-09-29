Alessandro Basciano chiuse le indagini per stalking ai danni di Sophie Codegoni | ora rischia il processo
Il pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini su Alessandro Basciano, dj accusato di stalking ai danni dell'ex compagna, Sophie Codegoni. Ora è attesa l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che porterebbe Basciano direttamente in tribunale per il processo. Il 35enne, difeso dall'avvocato. 🔗 Leggi su Today.it
