Alessandro Basciano chiuse le indagini per stalking ai danni di Sophie Codegoni | ora rischia il processo

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini su Alessandro Basciano, dj accusato di stalking ai danni dell'ex compagna, Sophie Codegoni. Ora è attesa l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che porterebbe Basciano direttamente in tribunale per il processo. Il 35enne, difeso dall'avvocato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandro - basciano

Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti

Alessandro Basciano beccato insieme a Ginevra Milia dopo il caso Codegoni: “Ormai sono una coppia”

Alessandro Basciano avvistato a Ibiza con una nuova fiamma? Tutto sul gossip dell’estate

alessandro basciano chiuse indaginiAlessandro Basciano rischia il processo per stalking: indagini chiuse sull’ex di Sophie Codegoni - La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di Alessandro Basciano, il deejay e influencer seguito da oltre un milione di follower, ora rischia il processo per stalking ... Riporta leggo.it

alessandro basciano chiuse indaginiStalking a Sophie Codegoni, chiuse le indagini su Alessandro Basciano: ora il dj rischia il processo - Rischia il processo il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni della ex compagna Sophie Codegoni. Come scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Basciano Chiuse Indagini