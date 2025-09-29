Alessandra Mussolini torna in pubblico con il marito dopo il tremendo scandalo | ricordate cosa accadde?
Dopo anni di polemiche e accuse che coinvolsero il marito Mauro Floriani, Alessandra Mussolini torna a mostrarsi pubblicamente al suo fianco. Ecco cosa sappiamo del loro passato, delle accuse del 2014 e del presente sereno. Leggi anche: Alessandra Mussolini picchiata: «Presa a bastonate dopo una serie di insulti pazzeschi» È un’apparizione che fa notizia: Alessandra Mussolini è riemersa in pubblico accanto a suo marito Mauro Floriani, protagonisti di un evento romano per la presentazione del nuovo libro dell’attrice. Un momento che sembra segnare una nuova fase per la coppia, dopo lo scandalo del 2014 in cui Floriani è stato coinvolto in un’ inchiesta su prostituzione minorile. 🔗 Leggi su Donnapop.it
