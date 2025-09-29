Alessandra Colonna | Bisogna imparare a negoziare e non a fare compromessi Come? Stando il più possibile nel dialogo e ricordandoci che siamo tutti portatori di storie e non di fatti Solo così si impara a rispettare l’altro
La fondatrice di Bridge Partners, società partita dall’idea sullo sviluppo in azienda delle competenze soft, ci spiega la sua strategia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: alessandra - colonna
Alessandra Sabatini era la storica proprietaria del bagno Granchio di Castiglione della Pescaia, dove trascorrono l'estate molti senesi - facebook.com Vai su Facebook