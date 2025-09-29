Aleksandar Stankovic a Sky | Papà non mi fa quasi mai complimenti se sbaglio mi rimprovera Bruges? Non abbiamo segreti

Il centrocampista del Club Bruges, arrivato dall’Inter, Aleksandar Stankovic, ha parlato così alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005, ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atalanta, rivelando alcuni dettagli sulla sua esperienza al Club Brugge. Arrivato dall’ Inter nell’estate 2025 con una clausola di riacquisto, Stankovic ha evidenziato che il successo della squadra belga non è frutto di segreti, ma di duro lavoro quotidiano e dedizione. Secondo il giovane centrocampista, l’allenatore ha un grande merito nel riuscire a far rendere al massimo ogni giocatore, creando una squadra coesa e motivata. 🔗 Leggi su Internews24.com

