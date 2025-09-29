Alcaraz prende tutto! Volée impossibile contro Ruud

Carlos Alcaraz ottiene il pass per la finale dell'Atp 500 di Tokyo, battendo in rimonta in tre set Casper Ruud con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 e fornendo un'altra prestazione da fenomeno, nonostante la sofferenza iniziale. Superate le difficoltà del primo set, infatti, lo spagnolo ha alzato il livello del suo gioco, regalando giocate straordinarie. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz prende tutto! Volée impossibile contro Ruud

