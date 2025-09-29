Albettone VI 5 ladri in casa del fratello del consigliere FdI Joe Formaggio lui li insegue | Bastar*i siamo armati e la pagheranno – VIDEO

L'episodio è avvenuto mentre i residenti erano al lavoro nel ristorante della famiglia Formaggio, che si trova a pochi passi dalle abitazioni. A cercare di inseguire i banditi è stato lo stesso consigliere regionale. "Sono dei bastardi e non possono permettersi di minacciare la nostra famiglia”, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Albettone (VI), 5 ladri in casa del fratello del consigliere FdI Joe Formaggio, lui li insegue: “Bastar*i, siamo armati e la pagheranno” – VIDEO

In questa notizia si parla di: albettone - ladri

Sorpresi a rubare nella casa del fratello del consigliere regionale ad Albettone (al confine con la provincia di Padova): minacciata la sorella con un cacciavite, ladri in fuga. Sottratti 500 euro e oggetti preziosi - facebook.com Vai su Facebook

Banda di ladri in azione ad Albettone: presa di mira la casa del fratello di Joe Formaggio: il video. Il consigliere regionale diffonde le immagini della telecamera di sorveglianza. Minacciata con un cacciavite la sorella che ha tentato di fermarli. - X Vai su X

«Hanno sbagliato famiglia, siamo armati e glielo faremo vedere», l'ira del consigliere FdI Joe Formaggio: i ladri in casa hanno minacciato mia sorella con un cacciavite - «Hanno minacciato mia sorella, sono venuti a rubare da mio fratello, hanno sbagliato famiglia. Scrive ilgazzettino.it

Commando di ladri assalta la casa del fratello di Joe Formaggio: il blitz all'ora di pranzo mentre tutta la famiglia era al lavoro nella cucina del ristorante - Cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza). Segnala ilgazzettino.it