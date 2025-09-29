Albania ucciso l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi | caccia all’uomo per l’autore del delitto Kamber Sulçaj
Le autorità albanesi hanno identificato in Kamber Sulçaj, 48 anni, originario di Valona, l’uomo accusato di aver sparato e ucciso Edoardo Sarchi, imprenditore varesino, nella notte tra venerdì e sabato scorso, nella zona di Salaria, a circa 200 chilometri a sud di Tirana. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe nata da una lite durante una battuta di caccia tra la vittima e alcuni conoscenti. L’automobile di Sulçaj è stata rinvenuta in un’area montana insieme agli abiti che avrebbe indossato al momento dell’omicidio, a un binocolo a raggi infrarossi e a un cannocchiale termico. Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni di Sulçaj e dei suoi familiari, nel villaggio di Mesaplik (Valona), la polizia ha sequestrato all’incirca 25 mila euro in contanti, tre fucili da caccia e semi di cannabis. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: albania - ucciso
L’imprenditore ucciso in Albania, il cugino: “Sospetto una lite coi figli del socio”
Edoardo Sarchi ucciso in Albania: la polizia ha rilasciato i tre sospettati d’omicidio
Fatos Cenaj, ex poliziotto ucciso. La svolta, c'è un indagato: dalla mancanza di bossoli sulla scena del delitto al ruolo nelle carceri in Albania. La pista della vendetta
Omicidio di Edoardo Sarchi in Albania, svolta nell'inchiesta: ucciso per una lite stradale per gli abbaglianti, un ricercato - X Vai su X
Imprenditore di Cunardo ucciso in Albania, indagini in corso sulla dinamica dei fatti - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio in Albania, ucciso l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi: arrestato il figlio del socio - Il 44enne originario di Cunardo trovato senza vita durante una battuta di caccia. laprovinciadivarese.it scrive
Chi era Edoardo Sarchi, l’imprenditore italiano ucciso in Albania - L'imprenditore varesino di 44 anni è stato trovato morto durante una battuta di caccia. Da money.it