Al Vittoriano la polizia festeggia il patrono San Michele La banda suona con il Volo e Simona Molinari

Si è celebrata in tutte le province italiane la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. A Roma la giornata è iniziata con la Santa Messa nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia Vittorio Pisani, di Suor Raffaella Petrini presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano e del Comandante del Corpo della Gendarmeria vaticana Gianluca Gauzzi Broccoletti. Il momento clou della giornata si è tenuto alla Terrazza del Vittoriano – Piazzale del Bollettino dove in collaborazione con il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Vittoriano la polizia festeggia il patrono San Michele. La banda suona con il Volo e Simona Molinari

In questa notizia si parla di: vittoriano - polizia

DIRETTA | La Banda musicale della Polizia di Stato in concerto al Vittoriano per San Michele Arcangelo #ANSA - X Vai su X

La Banda musicale della Polizia di Stato suonerà al Vittoriano, in occasione delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, lunedì 29 settembre 2025. Per Saperne di più clicca sul link qui sotto https://fb.me/e/5ayzal2K5 #sanmichelearcangelo #poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook

San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano ... Secondo ilfattoquotidiano.it

San Michele: a Roma, musica, legalità e inclusione - Nel segno dell’inclusione e dell’amicizia, la serata è proseguita al Circolo funzionari della Polizia a Roma, dove i ragazzi della onlus PizzAut hanno preparato una pizza speciale dedicata alla ... Da poliziadistato.it