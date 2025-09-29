Al via Youth Music Festival il festival aretino con le giovani star internazionali della musica classica
Le giovani promesse della musica classica internazionale saranno le protagoniste della VI edizione dello "Youth Music Festival", la rassegna diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che dal 4 al 26 ottobre porterà sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi.
Tra gli eventi segnalati questa settimana, la mostra "Jacopo Benassi Libero!" a Genova, "Mittelfest" a Cividale del Friuli (Udine), "Youth! Argentario" a Porto Santo Stefano (Grosseto) e "Lerici Music Festival"
Al via la VI edizione di “Youth Music Festival”
Youth Music Fest. Le star under 35 della musica
Al via lo "Youth Music Festival", inaugurazione con le giovani star della scena musicale internazionale, da Dziadek a LiLa - Per la prima volta il festival, diretto da Zanon, apre alla danza con i ballerini del National Ballet di Londra, su musiche di Beethoven Arezzo, 2 ottobre 2024 – Il pluripremiato violinista Giovanni ...
Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere lo «Youth Music Festival», al via la VI edizione - Dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestra giovanili del territorio