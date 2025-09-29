Al via stasera il nuovo Grande Fratello | Simona Ventura guida la casa

Stasera su Canale 5 prende il via una stagione di Grande Fratello che promette di ridefinire, a venticinque anni dal debutto italiano, il racconto delle vite ordinarie trasformate in televisione. Simona Ventura ne sarà la nuova voce, affiancata da ex concorrenti pronti a trasmettere esperienza e sguardi inediti sull’avventura dei nuovi inquilini. Un reality che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Al via stasera il nuovo Grande Fratello: Simona Ventura guida la casa

In questa notizia si parla di: stasera - nuovo

Meteo in Liguria, stasera nuovo peggioramento. Ieri una tempesta di fulmini e il temibile “downburst”, la conta dei danni

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese» | Nuovo incontro Trump-Netanyahu stasera

Trump, nuove armi a Kiev: "Putin dice un sacco di str... e sta uccidendo troppe persone" | Nuovo incontro con Netanyahu stasera

+++STASERA A SCICLI ++ Nuovo appuntamento con Filinona Festival 28 settembre | h 20:00 Palazzo Spadaro JAZZ DUO Gianfranco Brundo, sax soprano Nicola Oteri, chitarra - ingresso con ticket - - facebook.com Vai su Facebook

Tempo di nuovo instabile da stasera, con una temporanea tregua domani a metà giornata e un successivo nuovo peggioramento; le precipitazioni più consistenti interesseranno il Piemonte settentrionale, soprattutto tra Novarese, Vercellese e Verbano-Cusio- - X Vai su X

Grande Fratello 2025 al via stasera: tutto sulla nuova edizione - Grande Fratello 2025 al via stasera 29 settembre su Canale 5 con Simona Ventura. Come scrive lifestyleblog.it

Grande Fratello 2025 al via! Anticipazioni, news, cast e primo mistero della prima puntata di stasera - Lo scopriremo finalmente stasera: intanto, ecco dove vederlo (anche in settimana, e in replica), cast, novità e concorrenti (scom ... msn.com scrive