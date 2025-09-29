Al via Mirabilia dal 1° ottobre la nuova stagione di Roma Tre Orchestra che illumina il grande repertorio

(Adnkronos) – Mercoledì 1° ottobre alle ore 20:30 al Teatro Palladium prende il via “MIRABILIA”, la nuova stagione 2025-2026 di Roma Tre Orchestra. L’inaugurazione sarà affidata al Maurizio Baglini Project con un programma ideato dal raffinato pianista e dedicato a Mozart – il Concerto per pianoforte n. 27 in si bemolle maggiore e la Sinfonia . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it