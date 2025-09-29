Al via lunedì 29 settembre su Rai 1 la terza stagione di Blanca | nuovi casi da risolvere e nuove inattese fragilità per Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Giannetta da oggi, lunedì 29 settembre, torna ad indossare i panni di Blanca Ferrando. Stasera in tv, su Rai 1, prende il via la terza stagione di Blanca, a partire dalle 21.35, con sei nuove puntate, tutte in prima serata, disponibili anche in streaming su RaiPlay. Nuovi episodi, sempre ambientati a Genova, che raccontano una svolta decisiva per la consulente di polizia, non vedente, che per la prima volta si trova a fare i conti con le proprie paure. Blanca dal coraggio alla paura: la trama della terza stagione. Capace di affrontare la vita e le difficoltà senza esitazioni, oggi Blanca è meno forte che in passato. 🔗 Leggi su Amica.it
