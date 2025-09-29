Al via lunedì 29 settembre su Rai 1 la terza stagione di Blanca | nuovi casi da risolvere e nuove inattese fragilità per Maria Chiara Giannetta

Amica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Chiara Giannetta da oggi, lunedì 29 settembre, torna ad indossare i panni di Blanca Ferrando. Stasera in tv, su Rai 1, prende il via la terza stagione di Blanca, a partire dalle 21.35, con sei nuove puntate, tutte in prima serata, disponibili anche in streaming su RaiPlay. Nuovi episodi, sempre ambientati a Genova, che raccontano una svolta decisiva per la consulente di polizia, non vedente, che per la prima volta si trova a fare i conti con le proprie paure. Blanca dal coraggio alla paura: la trama della terza stagione. Capace di affrontare la vita e le difficoltà senza esitazioni, oggi Blanca è meno forte che in passato. 🔗 Leggi su Amica.it

al via luned236 29 settembre su rai 1 la terza stagione di blanca nuovi casi da risolvere e nuove inattese fragilit224 per maria chiara giannetta

© Amica.it - Al via lunedì 29 settembre su Rai 1 la terza stagione di "Blanca": nuovi casi da risolvere e nuove inattese fragilità per Maria Chiara Giannetta

In questa notizia si parla di: luned - settembre

Grande Fratello 2025, al via il 29 settembre con Simona Ventura: tutte le novità - Grande Fratello di Simona Ventura: cast Nip e clima più sobrio, ecco la nuova edizione. Si legge su comingsoon.it

Grande Fratello 2025: al via il 29 settembre con tante novità - Le prime indiscrezioni circolano già da settimane, ma – come spesso accade – molte voci restano non confermate. Secondo 105.net

Cerca Video su questo argomento: Via Luned236 29 Settembre