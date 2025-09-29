Al via l' iniziativa Monasteri aperti | in provincia si ripercorre al storia di San Francesco

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, in occasione della rassegna regionale “Monasteri Aperti Emilia-Romagna” e nel giorno dedicato a San Francesco, l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato alla storia e al fascino senza tempo del santo di Assisi.Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iniziativa - monasteri

Monasteri aperti, ecco le perle da riscoprire - La Suasia a Civitella, l’Abbazia di Sant’Ellero a Galeata, l’Eremo di Montepaolo a Dovadola e la Madonna del Cantone a Modigliana Nell’ambito dell’iniziativa ‘Monasteri Aperti’ promosso dalla Regione ... Da ilrestodelcarlino.it

Al via Monumenti Aperti 2025, l’iniziativa che invita a scoprire il nostro patrimonio nascosto - L’edizione 2025 si articola in due grandi momenti: il primo appuntamento, a maggio, avrà un focus speciale sulla Sardegna, coinvolgendo oltre 60 comuni e affiancandoli a Benevento, Chieti, Cosenza, ... Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Via Iniziativa Monasteri Aperti