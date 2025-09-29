Al via l' iniziativa Monasteri aperti | in provincia si ripercorre al storia di San Francesco
Sabato 4 ottobre, in occasione della rassegna regionale “Monasteri Aperti Emilia-Romagna” e nel giorno dedicato a San Francesco, l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato alla storia e al fascino senza tempo del santo di Assisi.Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Domenica 5 ottobre: Biciclettata tra i pereti e non solo, in collaborazione con FIAB Terre d'Acqua, Comitato Magister e Avis Ravarino. Iniziativa inserita nel circuito Monasteri Aperti della Regione Emilia-Romagna Visite guidate con Maria Pia Molinari, Rebecca - facebook.com Vai su Facebook
Monasteri aperti, ecco le perle da riscoprire - La Suasia a Civitella, l’Abbazia di Sant’Ellero a Galeata, l’Eremo di Montepaolo a Dovadola e la Madonna del Cantone a Modigliana Nell’ambito dell’iniziativa ‘Monasteri Aperti’ promosso dalla Regione ... Da ilrestodelcarlino.it
