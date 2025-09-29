Al via le domande per il Bonus Sport 2025 | 300 euro per famiglia destinati alle attività extrascolastiche Tutte le info utili
Il Bonus Sport 2025 ha aperto ufficialmente i battenti alle ore 12 di oggi, lunedì 29 settembre, rappresentando una nuova opportunità per le famiglie italiane con redditi medio-bassi. Il contributo economico, inserito nella Legge di Bilancio 2025, si propone un duplice obiettivo: alleggerire il carico finanziario sui nuclei familiari per le iscrizioni sportive dei minori e stimolare la partecipazione giovanile alle attività extrascolastiche. La misura attinge dal Fondo Dote per la famiglia, dotato di 30 milioni di euro stanziati dall'esecutivo Meloni per l'anno corrente. L'articolo Al via le domande per il Bonus Sport 2025: 300 euro per famiglia destinati alle attività extrascolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: domande - bonus
Bonus libri di testo e trasporti per l’anno scolastico 2025/2026: al via le domande in Puglia
Bonus edicole: al via le domande per i contributi
Bonus continuità docenti, niente domande, niente scadenze: ecco i chiarimenti per il personale docente interessato
Bonus Sport 2025: al via le domande per il contributo fino a 300 euro per bambini dai 6 ai 14 anni - X Vai su X
Tra la revisione dell’Isee in Manovra e i requisiti da rivedere, le domande per il bonus destinato ai non autosufficienti potrebbero salire - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo - Per accedere alla piattaforma si possono utilizzare SPID o CIE: per verificare il requisito necessario dell’ ... Segnala tg24.sky.it
Bonus Sport 2025: al via le domande per il contributo fino a 300 euro per bambini dai 6 ai 14 anni - Da oggi è possibile richiedere il Bonus Sport 2025, un contributo statale destinato a sostenere le famiglie con ISEE basso nelle spese per le attività ... Secondo fanpage.it