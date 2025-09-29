Al via la XXIX^ edizione di Concerti di Autunno con la serata tributo a Luciana Renzetti
Tempo di lettura: 2 minuti Tornano i mercoledì musicali, organizzati dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, con la ventinovesima edizione di “Concerti di Autunno”, secondo appuntamento della ricca stagione culturale 2025 dei luterani partenopei, dopo il successo di critica e pubblico dei “Concerti di Primavera”. Come da tradizione la Chiesta Evangelica Luterana, in via Carlo Poerio 5, si trasforma in uno spazio sacro di musica e artisti speciali, con un programma autunnale che prevede dieci date irrinunciabili, tutte a ingresso libero. Si parte mercoledì 1° ottobre, alle ore 20:30, con la serata musicale “Una stella tra le stelle”, dedicata alla memoria di Luciana Renzetti, artista lucente, indomita promotrice di giovani talenti, coordinatrice di rassegne e ideatrice dei concerti e concorsi culturali promossi dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
