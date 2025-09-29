Al via la terza edizione de Il mare di Shakespeare e degli altri | spettacoli itineranti da Nervi a Struppa
Il mare visto dalle diverse inquadrature di Nervi, Quinto, Quarto e Albaro, ma anche dalla incantata collina di Sant’Ilario, e poi avvertito come mancanza tra le digradanti terrazze dell’Istituto Marsano di Struppa: sono i luoghi che accolgono la terza edizione de “Il mare di Shakespeare (e degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: terza - edizione
Black Carpet Awards, al via la terza edizione
Concorso d’Eleganza Varignana 1705, a fine settembre la terza edizione
Outdoor film festival: vincitori della terza edizione
Blog | Tutto pronto per la terza edizione del corso di Data science, management e Intelligenza Artificiale - Info Data https://infodata.ilsole24ore.com/2025/09/29/tutto-pronto-per-la-terza-edizione-del-corso-di-data-science-management-e-intelligenza-artificiale/? - X Vai su X
Sta per cominciare la terza edizione di Collega-menti: il Magnifico Rettore svela alcune novità del festival culturale dell'Università di Udine Dal 3 al 5 ottobre, docenti dell'Ateneo e ospiti esterni dialogheranno sul tema dell'abitare insieme e sulle sfide delle ci - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per la terza edizione del TROPEArte Plein Air Festival - Circa 60 artisti da Italia e dall’estero dipingeranno “en plein air” nelle piazze storiche della città, celebrando l’arte e la tradizione locale ... Lo riporta zoom24.it
'Ti racconto il mio soccorso': al via la terza edizione del concorso del Soccorso Alpino e Speleologico - Al via alla terza edizione di 'Ti racconto il mio soccorso', il concorso promosso dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Come scrive planetmountain.com