Al via la terza edizione de Il mare di Shakespeare e degli altri | spettacoli itineranti da Nervi a Struppa

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mare visto dalle diverse inquadrature di Nervi, Quinto, Quarto e Albaro, ma anche dalla incantata collina di Sant’Ilario, e poi avvertito come mancanza tra le digradanti terrazze dell’Istituto Marsano di Struppa: sono i luoghi che accolgono la terza edizione de “Il mare di Shakespeare (e degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terza - edizione

Black Carpet Awards, al via la terza edizione

Concorso d’Eleganza Varignana 1705, a fine settembre la terza edizione

Outdoor film festival: vincitori della terza edizione

Tutto pronto per la terza edizione del TROPEArte Plein Air Festival - Circa 60 artisti da Italia e dall’estero dipingeranno “en plein air” nelle piazze storiche della città, celebrando l’arte e la tradizione locale ... Lo riporta zoom24.it

via terza edizione de'Ti racconto il mio soccorso': al via la terza edizione del concorso del Soccorso Alpino e Speleologico - Al via alla terza edizione di 'Ti racconto il mio soccorso', il concorso promosso dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Come scrive planetmountain.com

Cerca Video su questo argomento: Via Terza Edizione De