Al via la campagna antinfluenzale | Quando dove e come prenotarsi per il vaccino
È tutto pronto per l’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. Il vaccino è raccomandato per tutti, in modo particolare per le persone più fragili come gli anziani, i pazienti immunocompromessi, chi ha patologie croniche, le donne in gravidanza e i bambini. La vaccinazione viene ripetuta annualmente poiché il virus subisce dei cambiamenti (mutazioni) rispetto all’anno precedente, per i quali si necessita di un nuovo e specifico vaccino aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Le somministrazioni in Regione Lombardia cominceranno il 1° ottobre – partendo dai soggetti a rischio – e dal 13 ottobre sarà offerta gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Influenza: via alla campagna vaccinale Parte il primo ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale per l'inverno 2025-2026, con l'obbiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno tra gli over 65. - facebook.com Vai su Facebook
1° ottobre al via la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita per donne in gravidanza, bambini/e tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60, soggetti fragili e lavoratori a rischio. Dal 13 ottobre la vaccinazione sarà disponibile gratis per tutti. http://reglomb.it/ISm350X0Zy - X Vai su X
Via al vaccino antinfluenzale: gratis per fasce a rischio - Dal 1° ottobre parte in tutta la regione, e naturalmente anche a Verona e provincia, la campagna antinfluenzale 2025/26 ... Come scrive veronaoggi.it
ASST Lecco: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026 - Dal 1° ottobre prende il via presso l’ASST di Lecco e in tutta la Regione Lombardia la campagna di vaccinazione ... Lo riporta msn.com