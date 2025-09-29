Al via la campagna antinfluenzale | Quando dove e come prenotarsi per il vaccino

È tutto pronto per l’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026. Il vaccino è raccomandato per tutti, in modo particolare per le persone più fragili come gli anziani, i pazienti immunocompromessi, chi ha patologie croniche, le donne in gravidanza e i bambini. La vaccinazione viene ripetuta annualmente poiché il virus subisce dei cambiamenti (mutazioni) rispetto all’anno precedente, per i quali si necessita di un nuovo e specifico vaccino aggiornato e rimodulato in base alle varianti circolanti. Le somministrazioni in Regione Lombardia cominceranno il 1° ottobre – partendo dai soggetti a rischio – e dal 13 ottobre sarà offerta gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

