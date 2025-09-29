Al via il processo d' appello per il caso Amato condannato all’ergastolo la morte di moglie e suocera

29 set 2025

È iniziato oggi in corte d’assise d’appello a Bologna il processo di secondo grado per Giampaolo Amato, l’ex medico della Virtus e noto oftalmologo, condannato in primo grado allergastolo per l’omicidio della moglie e della suocera.Amato è arrivato in aula scortato dalla polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

