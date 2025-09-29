Al via il processo d' appello per il caso Amato condannato all’ergastolo la morte di moglie e suocera

È iniziato oggi in corte d’assise d’appello a Bologna il processo di secondo grado per Giampaolo Amato, l’ex medico della Virtus e noto oftalmologo, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della moglie e della suocera.Amato è arrivato in aula scortato dalla polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: processo - appello

Strage di Corinaldo, il processo di appello per i "colletti bianchi". Consulenti da riascoltare

Il "cerchio magico" della Saguto, piccoli sconti di pena nel nuovo processo d'appello

Omicidio Gioia, nuovo processo d’appello per Giovanni Limata

Processo “Rinascita Scott”, chiesti 14 anni per Pittelli in appello: L’accusa ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nel maxi-process - facebook.com Vai su Facebook

Processo d'appello per l'assalto alla Cgil, Roberto Fiore di Forza Nuova scrive a Leone XIV perchè "interceda" e lo salvi dal carcere. Il famoso "boia chi molla" dei fascisti N.B. a Bergoglio FN dava del "Badoglio". Il mio pezzo su @repubblica - X Vai su X

Amato, al via il processo d’appello. La difesa: “Serve una nuova perizia tossicologica” - Il medico 65enne – in aula con l’aiuto di una stampella – è accusato di avere ucciso moglie e suocera e in primo grado è stato condannato all'ergastolo. Lo riporta msn.com

Processo Amato, al via l’appello. Il medico in aula con la stampella - In primo grado era stato condannato all’ergastolo per gli omicidi della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera Giulia Tateo ... Come scrive msn.com