Al via i laboratori pre-occupazionali gratuti del centro giovanile GenerAttivi | tutte le info

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 di ottobre alle ore 16, presso i locali del Centro giovanile GenerAttivi, si avvieranno i laboratori pre-occupazionali gratuiti di storytelling multimediale e music producer per oltre 50 giovani iscritti nella fascia tra i 18 e 35 anni e minori autorizzati.Si tratta di una delle azioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: laboratori - occupazionali

via laboratori pre occupazionaliReggio Calabria, al via i laboratori “GenerAttivi” nei beni confiscati alla ’ndrangheta - occupazionali gratuiti di Music Producer e Storytelling Multimediale nel Centro Giovanil ... corrieredellacalabria.it scrive

via laboratori pre occupazionaliReggio Calabria, Centro Giovanile “GenerAttivi”: al via i primi due laboratori nei beni confiscati alla ‘ndrangheta - Giorno 1 ottobre alle ore 16, presso i locali del Centro Giovanile GenerAttivi, si avvieranno i laboratori pre- Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Via Laboratori Pre Occupazionali