Al via i laboratori pre-occupazionali gratuti del centro giovanile GenerAttivi | tutte le info
Dal 1 di ottobre alle ore 16, presso i locali del Centro giovanile GenerAttivi, si avvieranno i laboratori pre-occupazionali gratuiti di storytelling multimediale e music producer per oltre 50 giovani iscritti nella fascia tra i 18 e 35 anni e minori autorizzati.Si tratta di una delle azioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
