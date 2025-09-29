J ennifer Lawrence trasformista: al Festival di San Sebastián, dove ha presentato il nuovo film Die My Love e ricevuto il prestigioso Donostia Award, l’attrice americana è apparsa con due hair look totalmente diversi nello stesso giorno. Nella prima uscita si è mostrata ai fotografi con un raccolto molto minimal; nella seconda, invece, con una maxi frangia liscia, portata con lunghezze drittissime, effetto glossy. Un dettaglio beauty che potrebbe diventare il trend più copiato della stagione autunnale ormai avviata. “X Factor 2025”, Sofia e la sua inseparabile spazzola: «Se non pettino la frangia, non canto bene» X Frangia alla Jennifer Lawrence: a chi sta bene e come portarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al suo ultimo red carpet, Jennifer Lawrence porta in scena una frangia dritta, XXXL, dal finish glossy, sfilata ad arte