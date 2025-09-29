Al suo ultimo red carpet Jennifer Lawrence porta in scena una frangia dritta XXXL dal finish glossy sfilata ad arte
J ennifer Lawrence trasformista: al Festival di San Sebastián, dove ha presentato il nuovo film Die My Love e ricevuto il prestigioso Donostia Award, l’attrice americana è apparsa con due hair look totalmente diversi nello stesso giorno. Nella prima uscita si è mostrata ai fotografi con un raccolto molto minimal; nella seconda, invece, con una maxi frangia liscia, portata con lunghezze drittissime, effetto glossy. Un dettaglio beauty che potrebbe diventare il trend più copiato della stagione autunnale ormai avviata. “X Factor 2025”, Sofia e la sua inseparabile spazzola: «Se non pettino la frangia, non canto bene» X Frangia alla Jennifer Lawrence: a chi sta bene e come portarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ultimo - carpet
Festival del Cinema di Venezia, le pagelle dell’ultimo red carpet
L’ultimo red carpet di Venezia 82 ci lascia con il chic in corto: voto ai look
Sotto il cappotto niente: l’ultimo red carpet di Angelina Jolie
Ultimo giorno dell'edizione 2025 di Gragnano Città della Pasta, il red carpet del gusto! Scorri il carosello e scopri gli ospiti, gli spettacoli e gli eventi per un gran finale da applausi. #PastadiGragnanoIGP #GragnanoCittàdellaPasta2025 #TuttoilRestoèContorno - facebook.com Vai su Facebook
Soprattutto gli uomini sembrano aver abbracciato il trend del caffeine look: abbiamo notato nell'ultimo periodo celeb su red carpet e off duty vestite da capo a piedi nelle nuance dell'espresso. Aumentare le dosi di caffè in questo caso male non fa, anzi! - X Vai su X
Margot Robbie illumina il red carpet: il nude look scintillante è un omaggio a Giorgio Armani - Margot Robbie ha stupito sul red carpet londinese con un audace abito trasparente di Giorgio Armani Privé che inneggia alla libertà femminile ... Da fanpage.it
Carolina Cavalli al Festival di Venezia 2025: dopo il look greige Armani Archivio, un tuxedo minimal di gran classe - La regista Carolina Cavalli ha stile non solo nelle sue pellicole ma anche in fatto di scelte moda: ecco i dettagli dei look Armani per il Festival di Venezia 2025 ... Riporta vogue.it