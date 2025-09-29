Al suo ultimo red carpet Jennifer Lawrence porta in scena una frangia dritta XXXL dal finish glossy sfilata ad arte

Iodonna.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

J ennifer Lawrence trasformista: al Festival di San Sebastián, dove ha presentato il nuovo film Die My Love e ricevuto il prestigioso Donostia Award, l’attrice americana è apparsa con due hair look totalmente diversi nello stesso giorno. Nella prima uscita si è mostrata ai fotografi con un raccolto molto minimal; nella seconda, invece, con una maxi frangia liscia, portata con lunghezze drittissime, effetto glossy. Un dettaglio beauty che potrebbe diventare il trend più copiato della stagione autunnale ormai avviata. “X Factor 2025”, Sofia e la sua inseparabile spazzola: «Se non pettino la frangia, non canto bene» X Frangia alla Jennifer Lawrence: a chi sta bene e come portarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

al suo ultimo red carpet jennifer lawrence porta in scena una frangia dritta xxxl dal finish glossy sfilata ad arte

© Iodonna.it - Al suo ultimo red carpet, Jennifer Lawrence porta in scena una frangia dritta, XXXL, dal finish glossy, sfilata ad arte

In questa notizia si parla di: ultimo - carpet

Festival del Cinema di Venezia, le pagelle dell’ultimo red carpet

L’ultimo red carpet di Venezia 82 ci lascia con il chic in corto: voto ai look

Sotto il cappotto niente: l’ultimo red carpet di Angelina Jolie

suo ultimo red carpetMargot Robbie illumina il red carpet: il nude look scintillante è un omaggio a Giorgio Armani - Margot Robbie ha stupito sul red carpet londinese con un audace abito trasparente di Giorgio Armani Privé che inneggia alla libertà femminile ... Da fanpage.it

Carolina Cavalli al Festival di Venezia 2025: dopo il look greige Armani Archivio, un tuxedo minimal di gran classe - La regista Carolina Cavalli ha stile non solo nelle sue pellicole ma anche in fatto di scelte moda: ecco i dettagli dei look Armani per il Festival di Venezia 2025 ... Riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Suo Ultimo Red Carpet