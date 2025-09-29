Al servizio da 150 anni La Pa Sarzana in festa
Un premio alla lunga storia che da 150 anni caratterizza il nome della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana. Ieri mattina in piazza Matteotti in occasione dell’anniversario della fondazione avvenuta il 28 settembre 1875 il presidente dell’associazione Giorgio Oddi ha ricevuto il saluto del Prefetto della Spezia Andrea Cantadori, della sindaca Cristina Ponzanelli e delle autorità militari per festeggiare la longevità della Pa. Un record di continua attività che la pone tra le prime tre associazioni in Italia. Dopo l’incontro dell’altra mattina a palazzo civico la Pubblica Assistenza ieri è scesa in piazza per salutare i 140 volontari e ricevere il meritato applauso della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
