Al ' San Camillo de Lellis' arriva la Tac di ultima generazione
Arrivata oggi la nuova Tac (Tomografia Assiale Computerizzata) ad alta risoluzione, acquistata da Asl Foggia con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del progetto di potenziamento della Diagnostica per immagini nel Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Novena a San Camillo de Lellis per i malati nel corpo e nell’anima, terzo giorno
Novena a San Camillo de Lellis per i malati nel corpo e nell’anima, quarto giorno
Novena a San Camillo de Lellis per i malati nel corpo e nell’anima, quinto giorno
