Al Salone di Torino debutta un' icona | Fiat 500 ibrida prodotta a Mirafiori

Il proscenio è quello del Salone dell'Auto di Torino 2025, cornice ideale per il debutto della nuova Fiat 500 Hybrid Torino. Tra le novità più attese della rassegna, l'iconica city car si è mostrata in un allestimento speciale che celebra il legame con la sua città, con dettagli esclusivi come il badge con la Mole Antonelliana, simbolo indissolubile di Torino. Prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid Torino rappresenta il primo passo di una gamma che sarà svelata integralmente a novembre 2025 e la cui entry level promette un listino inferiore a 17mila euro. La nuova edizione speciale si distingue per le tinte di lancio Yellow Gold e Ocean Green, mentre gli interni dedicati presentano sedili personalizzati con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, tessuto pied-de-poule e plancia in tinta con la carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
