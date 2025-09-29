Al Pio Monte della Misericordia Caravaggio rivive grazie all' Intelligenza Artificiale

Abbiamo scelto di raccontare in una forma nuova l’arrivo di Michelangelo Merisi a Napoli e la nascita del capolavoro custodito nella nostra chiesa, Le Sette Opere di Misericordia. Il video prende la forma di una lettera immaginaria di Marzio Colonna che, insieme a sua madre e ad altri membri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

