Al Pio Monte della Misericordia Caravaggio rivive grazie all' Intelligenza Artificiale
Abbiamo scelto di raccontare in una forma nuova l'arrivo di Michelangelo Merisi a Napoli e la nascita del capolavoro custodito nella nostra chiesa, Le Sette Opere di Misericordia. Il video prende la forma di una lettera immaginaria di Marzio Colonna che, insieme a sua madre e ad altri membri.
Oggi nel 1571 nasceva il pittore Michelangelo Merisi, detto il #Caravaggio. (SETTE OPERE DI MISERICORDIA, anno 1606-1607, olio su tela, 390 × 260 cm, Pio Monte della Misericordia, #Napoli). #29settembre.
Caravaggio rivive grazie all'Intelligenza artificiale al Pio Monte della Misericordia - Il Pio Monte della Misericordia celebra il giorno del compleanno di Caravaggio, il 29 settembre, con un progetto innovativo che unisce storia e tecnologia.
Napoli, giovani artisti in mostra accanto al Caravaggio: la novità al Pio Monte della Misericordia. Ecco come si conquista lo spazio per le esposizioni - Uno spazio espositivo riservato ai giovani artisti proprio accanto alla location dove si ammira la stupenda opera del Caravaggio, "Le 7 opere della Misericordia".