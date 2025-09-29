Al Napoli manca un rigore per il contatto di Tomori su McTominay CorSport

Durante il match tra Milan e Napoli, vinto 2-1 dai rossoneri ieri al Meazza, si è discusso su un episodio dubbio riguardante un possibile rigore non assegnato agli azzurri per un fallo del difensore rossonero Tomori su Scott McTominay. Contatto Tomori-McTominay, giusto non assegnare il rigore al Napoli?. Il Corriere dello Sport, nella sua moviola, scrive: Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore. Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla cosciaanca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Napoli manca un rigore per il contatto di Tomori su McTominay (CorSport)

