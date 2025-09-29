Al MaxiMall Pompeii una settimana di energia e benessere per tutti

Una cascata di energia, motivazione e buone abitudini sta per travolgere il pubblico del MaxiMall Pompeii: sei giornate, dal 28 settembre al 3 ottobre, dedicate a chi desidera rimettersi al centro, ascoltare il proprio corpo e trasformare l’allenamento quotidiano in un rituale di benessere condiviso. Una settimana all’insegna del benessere Per sei giorni consecutivi la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Al MaxiMall Pompeii una settimana di energia e benessere per tutti

In questa notizia si parla di: maximall - pompeii

La Coppa Ufficiale UEFA Champions League arriva al MaxiMall Pompeii

Il trofeo Champions in vetrina al MaxiMall Pompeii il 12 e 13 settembre

Al MaxiMall Pompeii l’Adcc 2025: il futuro dei centri commerciali passa da Napoli

Al MaxiMall Pompeii via al convegno sul futuro dei centri commerciali. Dall'innovazione digitale al rapporto con il territorio - facebook.com Vai su Facebook

MaxiMall Pompeii lancia i Wellness Days 2025 tra fitness e ispirazione - Dal 28 settembre al 3 ottobre il benessere è protagonista al MaxiMall Pompeii con talk, allenamenti live e incontri motivazionali ... Secondo lopinionista.it

MaxiMall Pompeii: il 12 settembre la coppa della Champions League con Fabio Caressa - Venerdì 12 settembre la Coppa Ufficiale UEFA Champions League arriva al MaxiMall Pompeii, la nuova e più performante shopping destination della Campania. Si legge su ilmattino.it