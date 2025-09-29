Al Maschio Angioino si celebrano i 25 anni del Premio Napoli Cultural Classic
Il 4 ottobre, il Premio Napoli Cultural Classic celebra la sua XXV edizione: al Maschio Angioino presso la sala dei Baroni. Il Premio dedicato alle personalità che si sono distinte nei campi dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale, nel rispetto dei criteri di volontariato culturale a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: maschio - angioino
Pickpocket. Dal 7 al 22 luglio il cinema d’autore arriva nel cortile del Maschio Angioino
Pickpocket: la rassegna cinematografica dell’estate 2025 al maschio angioino di napoli
Musica al Castello 2025, suoni e storie al Maschio Angioino di Napoli
LA 50&PIU' CELEBRA LA XXIV EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA RAFFAELE VIVIANI, NELLA MONUMENTALE SEDE DEL CASTELLO DEL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI - ALLA PRESENZA DI UN FESTOSO PUBBLICO DI SOCI, AMICI, APPAS - facebook.com Vai su Facebook
Torna al Maschio Angioino il Capability Festival, rassegna del Comune di Napoli sulle disabilità, raccontate attraverso spettacoli, musica, proiezioni, incontri. La quarta edizione, si svolge dal 15 al 19 ottobre. Guarda il servizio della WebTV - X Vai su X
Al Maschio Angioino lo spettacolo - Sarà Napoli, e più precisamente il Maschio Angioino, ad ospitare quest'anno lo spettacolo teatrale "La Pergamena Bianca, alla corte di Re Ferrante", che rievoca la resistenza dei cittadini di Cava de' ... Segnala ilmattino.it
Al Maschio Angioino in scena "La Pergamena Bianca" - Si terrà eccezionalmente a Napoli, al Maschio Angioino, la X Edizione dello spettacolo teatrale "La Pergamena Bianca - Lo riporta ansa.it