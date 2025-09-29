Al Maschio Angioino si celebrano i 25 anni del Premio Napoli Cultural Classic

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 ottobre, il Premio Napoli Cultural Classic celebra la sua XXV edizione: al Maschio Angioino presso la sala dei Baroni. Il Premio dedicato alle personalità che si sono distinte nei campi dell’arte, della cultura e dell’impegno sociale, nel rispetto dei criteri di volontariato culturale a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maschio - angioino

Pickpocket. Dal 7 al 22 luglio il cinema d’autore arriva nel cortile del Maschio Angioino

Pickpocket: la rassegna cinematografica dell’estate 2025 al maschio angioino di napoli

Musica al Castello 2025, suoni e storie al Maschio Angioino di Napoli

Al Maschio Angioino lo spettacolo - Sarà Napoli, e più precisamente il Maschio Angioino, ad ospitare quest'anno lo spettacolo teatrale "La Pergamena Bianca, alla corte di Re Ferrante", che rievoca la resistenza dei cittadini di Cava de' ... Segnala ilmattino.it

Al Maschio Angioino in scena "La Pergamena Bianca" - Si terrà eccezionalmente a Napoli, al Maschio Angioino, la X Edizione dello spettacolo teatrale "La Pergamena Bianca - Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maschio Angioino Celebrano 25