Al Gambrinus per imparare a preparare il caffè espresso

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè il 1 Ottobre dalle ore 10 alle 13 'tutti i nostri clienti potranno cimentarsi gratuitamente nella preparazione del caffè con una macchina professionale ascoltando i consigli dei professionisti nell’ambito dell’iniziativa #Baristaperungiorno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gambrinus - imparare

Cerca Video su questo argomento: Gambrinus Imparare Preparare Caff232