Al concerto di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito armato di coltello fermato un 15enne tra la folla
Era tra la folla con un coltello a serramanico in tasca durante il concerto di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito: 15enne riaffidato ai genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
