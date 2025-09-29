Al cinema in settimana | da Il padre dell’anno a Una battaglia dopo l’altra
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Una battaglia dopo l’altra”, “The life of Chuck”, “Demon slayer: Kimetsu no Yaiba – Il castello dell’infinito”, “Esprimi un desiderio”, “La casa delle bambole di Gabry”, “Downton Abbey 3 – The gran finale”, “Il padre dell’anno” e “La voce di Hind Rajab”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 29 SETTEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Una battaglia dopo l’altra” (One battle after another” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45); “La voce di Hind Rajab” (ore 18:30); “Chiaroscuro Bergamo International Film Festival” (ore 18). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
