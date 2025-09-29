Al Centro Civico Buranello in mostra Grette Tappi di birra da tutto il mondo

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via sabato 27 settembre presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena la mostraGrette. Tappi di birra da tutto il mondo”, basata sulla collezione Saverio Reggio, tra i primi e tra i più forniti collezionisti di grette della città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - civico

Tavolo-sicurezza a palazzo civico. Degrado e pericolo i problemi : "Centro storico abbandonato"

Nuovo centro civico di Spazzate. Ok al piano finanziato da Leclerc

Centro Civico di Cornigliano intitolato a Leila Maiocco: commozione a Tursi dopo i "no" del centrodestra

Genova, 'grette' in mostra: tappi di birra da tutto il mondo al Centro Civico Buranello - Una passione che unisce collezionismo, viaggi e storie di amicizia: è quella di Saverio Reggio, tra i principali collezionisti genovesi di ... Secondo telenord.it

centro civico buranello mostraGrette. Tappi di birra da tutto il mondo, in mostra la collezione di Saverio Reggio - Voltini Lab del Centro Civico Buranello di Sampierdarena l'inaugurazione della mostra Grette. Si legge su mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Civico Buranello Mostra