Al Bano a ‘La volta buona’ | Pippo Baudo era il vero Sanremo non voglio più tornarci

(Adnkronos) – Al Bano ha detto basta. Ai microfoni de 'La volta buona' il cantautore italiano ha ammesso che non intende più partecipare al Festival di Sanremo, spiegando che con la scomparsa di Pippo Baudo si è chiuso un cerchio.  "Io giuro che penso di aver chiuso con Sanremo, garantito", ha affermato con decisione. "Pippo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

