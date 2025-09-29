Akinsanmiro MVP nel derby con la Fiorentina | l’Inter osserva da vicino la crescita del suo talento

Akinsanmiro ottiene il premio di MVP nell’ultimo match, l’Inter valuta il giocatore cui futuro resta legato alla decisione dei nerazzurri: le ultime. Giornata da ricordare per Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, che si è aggiudicato il premio di migliore in campo nel derby toscano contro la Fiorentina. In prestito dall’ Inter al Pisa, il giovane mediano sta dimostrando di sapersi adattare rapidamente alla Serie A dopo l’esperienza dello scorso anno in cadetteria con la Sampdoria. Al termine della sfida, Akinsanmiro ha raccontato le sue sensazioni: «Dobbiamo continuare a fare meglio, dobbiamo continuare a spingere per ottenere bei risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro MVP nel derby con la Fiorentina: l’Inter osserva da vicino la crescita del suo talento

Akinsanmiro brilla al Pisa: premiato come migliore in campo nel derby con la Fiorentina

