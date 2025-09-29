Akanji quasi sempre titolare da quando è arrivato | il piano dell’Inter per il suo futuro è chiaro

29 set 2025

Akanji. L’ Inter continua a confermare la propria fiducia in Cristian Chivu, anche nei momenti in cui la posizione del tecnico rumeno sembrava più delicata. Fabrizio Romano, dal suo canale YouTube, sottolinea che il club nerazzurro non ha mai contattato altri allenatori, scegliendo di puntare sul progetto intrapreso con Chivu sin dall’inizio della stagione. La società crede nel percorso tecnico avviato e nel lavoro quotidiano del tecnico, fondamentale per il consolidamento della squadra. Particolare attenzione è rivolta anche al reparto difensivo, dove Manuel Akanji si è rapidamente imposto come pilastro della retroguardia nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

