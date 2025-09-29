Aka 7even si prepara a tornare live e riabbracciare i fan

Milano, 29 set. (askanews) – Aka 7even, dopo l’uscita dell’EP, Non x soldi (Columbia RecordsSony Music Italy), è pronto a riabbracciare il suo pubblico in quattro appuntamenti nei club. Il tour, inizialmente previsto per ottobre 2025, è stato riprogrammato ad aprile 2026, mantenendo invariate le location già annunciate in precedenza. Di seguito il calendario aggiornato del Non x soldi tour 2026, organizzato da Vivo Concerti: Mercoledì 8 aprile 2026 Roma @Largo Venue Sabato 11 aprile 2026 Pozzuoli (NA) @Duel Martedì 14 aprile 2026 Taneto di Gattatico (RE) @Fuori Orario Giovedì 16 aprile 2026 Milano @Magazzini Generali I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date della primavera 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: 7even - prepara

Aka 7even si prepara a tornare live e riabbracciare i fan - (askanews) – Aka 7even, dopo l’uscita dell’EP, Non x soldi (Columbia Records/Sony Music Italy), è pronto a riabbracciare il suo pubblico in quattro appuntamenti nei club. Riporta itacanotizie.it

Aka 7even ha una nuova fidanzata?/ Dopo Francesca Galluccio ha un nuovo amore? - Il cantante ex Amici è stato legato a Francesca Galluccio, sorella di Miriam, ex di LDA: ora c'è un nuovo amore? Si legge su ilsussidiario.net