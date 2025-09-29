Ai funerali di Kirk l’idolatria prende il sopravvento | l’America sta tornando al puritanesimo
di Carmelo Zaccaria Della cerimonia funebre svolta a Glendale, in Arizona, in onore del giovane attivista ultra conservatore Charlie Kirk, celebrato martire per acclamazione, si ricorderà l’entrata in scena di un gigantesco crocifisso trainato su rotelle e la catenina d’oro di Kirk ancora macchiata del suo sangue, presentata in forma di sacra reliquia, alla venerazione di una folla delirante, dalla moglie, che poi, commossa, ha tenuto a precisare che con la sua morte “Dio ha compiuto il suo piano”. Quando si piega il nome di Dio ai propri fini, quando diventa un Dio idolatrato e mercificato, ristretto a strumento ideologico di potere e di predominio la sua opera di redenzione del mondo viene inevitabilmente immiserita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
