AI al cinema | cosa ci aspetta nel futuro di Tilly Norwood?

l'evoluzione delle attrici digitali e il ruolo dell'intelligenza artificiale nel cinema. Negli ultimi mesi, si è assistito a una significativa trasformazione nel settore cinematografico grazie all'introduzione di personaggi creati interamente tramite tecnologie di intelligenza artificiale. Tra questi, Tilly Norwood emerge come la prima attrice digitale sviluppata da zero con questa tecnologia, rappresentando un esempio concreto di come l'innovazione stia modificando i paradigmi tradizionali del mondo dello spettacolo. la nascita e il progetto di Tilly Norwood. una star creata dall'intelligenza artificiale.

