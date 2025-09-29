Agricoltura | Pd nasce primo vigneto urbano a Roma grande progetto sostenibile
Roma, 29 set – Con l’inaugurazione del vigneto di San Sisto “prende vita il primo vigneto urbano pubblico d’Europa, un primato che rende Roma protagonista di un progetto unico, capace di unire storia, tradizione e innovazione”. Lo dichiarano i consiglieri capitolini Giammarco Palmieri e Erica Battaglia del Partito democratico, rispettivamente presidenti delle commissioni capitoline Ambiente e Cultura, che hanno seguito da vicino l’iter e sostenuto con convinzione l’approvazione della delibera che ha portato alla concreta attuazione dell’iniziativa. “Grazie al lavoro condiviso con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l’assessora all’Ambiente di Roma Sabrina Alfonsi, con l’associazione internazionale Iter Vitis e con la collaborazione della startup Citiculture – proseguono -, oggi proponiamo alla citta’ un luogo che racconta la memoria della viticoltura capitolina e al tempo stesso si propone come presidio ambientale e culturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
