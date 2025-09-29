Agricoltori trovano cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia | si indaga su ipotesi omicidio

Alcuni agricoltori hanno trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia e hanno allertato le autorità. La vittima non aveva con sé documenti e sul cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si indaga sull'ipotesi omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

