Agricoltori trovano cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia | si indaga su ipotesi omicidio
Alcuni agricoltori hanno trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia e hanno allertato le autorità. La vittima non aveva con sé documenti e sul cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si indaga sull'ipotesi omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: agricoltori - trovano
Sono oltre 8mila (secondo Coldiretti Puglia) gli agricoltori scesi in piazza a Bari per dire «basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre pi - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltori trovano cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia: si indaga su ipotesi omicidio - Alcuni agricoltori hanno trovato il cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia e hanno allertato le autorità ... Segnala fanpage.it
Cadavere rinvenuto a Foggia. Sul corpo una ferita d'arma da fuoco - Lo hanno trovato alcuni agricoltori nelle campagne di Carapelle. Riporta rainews.it