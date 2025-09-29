Agresti: il commento dopo la sfida tra Cagliari e Inter sul primo gol di Pio Esposito, talento da proteggere per nerazzurri e Nazionale. Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ha analizzato la vittoria dell’ Inter a Cagliari, soffermandosi in particolare sul primo gol in Serie A di Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 che ha regalato ai nerazzurri la rete della sicurezza. «Abbiamo fatto il circoletto rosso sul calendario: sabato 27 settembre 2025. È il giorno del primo gol segnato in A da Pio Esposito, la sensazione è che possa inaugurare una lunga serie di gioie», ha scritto Agresti, sottolineando l’importanza simbolica di una data che potrebbe segnare l’inizio di una nuova carriera luminosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Agresti dice la sua: «27 settembre 2025, il giorno del primo gol di Pio Esposito. Ora lasciamolo crescere»