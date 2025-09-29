Agnelli terremoto in aula | Margherita presenta un testamento inedito Elkann | Non cambia nulla
Un colpo di scena scuote la disputa sull’eredità Agnelli. Nell’udienza civile a Torino, i legali di Margherita Agnelli hanno depositato un testamento inedito attribuito a Gianni Agnelli, datato 20 gennaio 1998. Un atto che, secondo la parte attrice, può incidere sull’architettura dei poteri nella società semplice Dicembre, la cassaforte da cui discende il controllo dell’impero di famiglia. La mossa riapre il dossier sulla volontà testamentaria dell’Avvocato e sulla legittima destinazione delle partecipazioni oggi in mano agli Elkann, i cui legali, però, raffreddano gli entusiasmi: «Non cambia nulla». 🔗 Leggi su Panorama.it
