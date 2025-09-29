Agnelli svolta clamorosa sull’eredità | spunta un documento mai visto

Nella lunga ed estenuante battaglia legale interna alla famiglia più potente d’Italia, viene tirata fuori una carta di cui si è sempre parlato Una telenovela senza fine. Nella lunga, estenuante e anche brutta battaglia legale che va avanti da anni sull’ eredità della famiglia Agnelli, ecco che spunta la copia di un testamento olografo di Gianni Agnelli che venne sequestrato dalla guardia di finanza di Torino nell’ambito di un’inchiesta proprio sull’eredità della vedova dell’Avvocato, Marella Caracciolo. E adesso gli avvocati di Margherita Agnelli, la figlia di Gianni, chiedono a gran voce che venga immediatamente acquisito nella causa civile che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

