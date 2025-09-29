Agnelli svolta clamorosa sull’eredità | spunta un documento mai visto
Nella lunga ed estenuante battaglia legale interna alla famiglia più potente d’Italia, viene tirata fuori una carta di cui si è sempre parlato Una telenovela senza fine. Nella lunga, estenuante e anche brutta battaglia legale che va avanti da anni sull’ eredità della famiglia Agnelli, ecco che spunta la copia di un testamento olografo di Gianni Agnelli che venne sequestrato dalla guardia di finanza di Torino nell’ambito di un’inchiesta proprio sull’eredità della vedova dell’Avvocato, Marella Caracciolo. E adesso gli avvocati di Margherita Agnelli, la figlia di Gianni, chiedono a gran voce che venga immediatamente acquisito nella causa civile che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Eredità Agnelli, svolta clamorosa: spunta un testamento inedito dell'Avvocato - Il testo risale al 1998 ed è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli nel quadro della causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann ... Riporta msn.com
Eredità Agnelli, svolta choc: spunta un testamento mai visto - Il documento stabilisce che le partecipazioni di Gianni Agnelli nella società Dicembre, pari a circa il 25%, dovessero essere assegnate al figlio Edoardo, prematuramente scomparso nel 2000. Secondo notizie.it