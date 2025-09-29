Agli arresti domiciliari per spaccio ma può fumare le canne | il Riesame annulla il carcere per un uomo

Agli arresti domiciliari perché condannato per spaccio in primo grado, essendo un consumatore abituale di cannabis, può comunque custodire una modica quantità di "fumo" per uso personale e farsi qualche canna se lo desidera. È questo che emerge da una decisione del tribunale del Riesame che ha.

