Aggressioni agli studenti Fd’I | Dove sono gli school tutor? Impiegare la polizia locale

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Camporota ha fallito anche nei presidi scolastici. Per quanto ancora si intende difendere l’indifendibile?". L’attacco è del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini dopo le aggressioni di venerdì contro i giovani studenti al Wiligelmo e al Guarini. "Con buona pace delle conferenze stampa – punta l’indice Negrini – in cui venivano sventolati provvedimenti che avrebbero dovuto rappresentare una svolta significativa in termini di monitoraggio e gestione della sicurezza – dagli school tutor, ai presidi davanti agli istituti, fino agli educatori incaricati di occuparsi delle problematiche giovanili – oggi ci troviamo di fronte a una serie di promesse disattese, mentre continuano a moltiplicarsi episodi di violenza davanti agli istituti scolastici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

